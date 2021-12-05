Низкие цены повысили привлекательность российского газа для Турции

Москва, 5 декабря. Турция увеличила импорт российского газа по итогам 11 месяцев на 83,7%. «Газпромовское» топливо остается одним из самых привлекательных по цене, однако в ноябре страна была вынуждена снизить закачку.

Одной из причин ограничения импорта может быть то, что главный клиент «Газпрома», — турецкая компания Botas, выбрала все объемы, поставляемые в рамках контракта. Частные трейдеры в свою очередь не выполняют обязательства и могут сократить поставки.

В настоящий момент у Botas есть два соглашения на импорт российского газа — на 16 и 4 млрд кубометров в год. Перебор объемов с учетом дефицита в прошлые годы привел к тому, что в ноябре Турция была вынуждена снизить поставки. В 2020-м месячные объемы составляли 2,45 млрд кубометров, а в 2021-м — 2,11 млрд.

Цена российского газа для Турции остается привлекательной — 270 долларов за тысячу кубометров против 1000 долларов за тысячу кубометров для Европы. Анкара рассчитывает, как минимум, сохранить эти преференции, поскольку Сербия и Молдавия получили от «Газпрома» новые соглашения на выгодных условиях.

Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой ранее заявил, что цена на российский газ в 2022 году станет для республики главным источником покрытия санкционных издержек.