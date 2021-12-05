Археологи Гетеборгского университета нашли украшения времен Нефертити на Кипре

Никосия, 5 декабря. Золотые украшения и амулеты в виде скарабеев времен Нефертити были обнаружены при раскопках на Кипре исследователями из Гетеборгского университета.

Специалистам удалось датировать найденные украшения, сравнив их с аналогичными находками, которые были сделаны в Египте. Всего в гробнице на Кипре обнаружено 500 артефактов.

Эти захоронения были открыты еще в 2018 году. Однако работы по извлечению останков длились почти четыре года, так как они пролежали в почве около 3 тыс. лет и были очень хрупкими, сообщается на сайте университета.

«Находки свидетельствуют о том, что это семейные усыпальницы правящей элиты. Например, мы нашли скелет пятилетнего ребенка с золотыми ожерельем, серьгами и диадемой. Вероятно, его родственники были богатыми и влиятельными», — объяснил профессор Питер Фишер.

По словам археологов,155 скелетов и различных артефактов лежали слоями. Это дало ученым возможность предположить, что в гробнице были захоронены несколько поколений умерших.

Доисторический кулон из мамонтовой был ранее обнаружен в пещере Стайня недалеко от польского города Краков. Находка могла использоваться охотниками для фиксации добычи.