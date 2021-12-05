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Музыкант Левшин раскритиковал Пугачеву за создание семьи вместо «жизни на сцене»

Шоу-бизнес
Музыкант Левшин раскритиковал Пугачеву за создание семьи вместо «жизни на сцене»
Кадр из клипа «Алла Пугачева - Любовь, похожая на сон»

Москва, 5 декабря. Музыкант, солист группы «Рецитал» Александр Левшин рассказал о работе с коллегой Аллой Пугачевой и тоске по тому, что она завершила свою творческую карьеру.

По словам Левшина, который работал с известной певицей около 30 лет, Пугачева огорчила его, оставив сцену и став семейным человеком. Он также отметил уникальность Примадонны как певицы.

«Мы какое-то время перезванивались, я уговаривал ее продолжить работу. Пугачева должна жить на сцене, а она разыграла историю с семьей, детьми, замком», — выступил Левшин с критикой в интервью «Собеседнику».

Музыкант рассказал, что Пугачева стала считать себя королевой, когда на нее свалилась слава. Он заявил, что это наложило свой отпечаток на ее поведение. Левшин также признался, что несмотря на это, Примадонна была и осталась «хорошим собутыльником», товарищем и музыкантом.

Ранее Пугачева прокомментировала уход из жизни выдающегося музыканта Александра Градского. По словам звезды, она всегда будет помнить о наставнике шоу «Голоc».

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пугачева семья левшин
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