Экс-депутат Рады Килинкаров: адресатом слов Зеленского о госперевороте являются США

Киев, 5 декабря. Многие решили посмеяться над заявлением главы Украины Владимира Зеленского о госперевороте в стране, но у этих сигналов был определенный адресат, рассказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Эксперт отметил, что адресатом слов украинского президента о государственном перевороте являются Соединенные Штаты. Соответствующим заявлением бывший депутат поделился в интервью «Украина.ру». Таким образом Зеленский словами о госперевороте на Украине послал сигнал США.

«Посмотрите: вы тут у нас полноценные хозяева, вы формируете у нас институции разные — НАБУ, САПы… То есть если зашли (в Украину. — Прим. ред.) США институционально, то они, в общем-то, имеют право считать страну своей вотчиной. А Зеленский им говорит: смотрите, в вашей вотчине какие-то олигархи пытаются за вашей спиной провести государственный переворот», — подчеркнул Килинкаров.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Помимо этого, политик добавил, что обвинение олигархов на Украине в содействии государственному перевороту имело собой превентивный характер. По словам Килинкарова, соответствующие действия осуществлялись абсолютно осознанно.

Ранее президент страны заявил, что госпереворот на Украине планируется провести 1 декабря. По его словам, к возможному перевороту причастен бизнесмен Ринат Ахметов, поскольку ему выделяются миллиарды долларов на эту провокацию.