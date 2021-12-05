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Подписчики не узнали Бородину на архивном фото бывшей участницы «Дома-2»

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 10:53
Шоу-бизнес
Подписчики не узнали Бородину на архивном фото бывшей участницы «Дома-2»
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 5 декабря. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова в личном блоге поделилась снимком девятилетней давности. На фото она запечатлена рядом с телеведущей Ксенией Бородиной, которая с тех пор заметно изменилась.

Бывшая участница проекта призналась, что помнит, как стеснялась себя и своего тела и как больно было слышать про морщины и ее «грузную фигуру».

«Вы помните меня такой? Я помню. Помню, как стеснялась себя, как пряталась от камер чтобы переодеться, как больно было слышать издевки про морщины, поплывшее лицо и грузную фигуру», — написала Агибалова на своей личной странице в Instagram.

Многие подписчики Агибаловой обратили внимание не на ее изменения во внешности, а на звезду телеэкранов Бородину. Фолловеры отметили, что знаменитая ведущая девять лет назад и сейчас — это два разных человека.

Подписчики не узнали Бородину на архивном фото бывшей участницы «Дома-2»
Pr Scr instagram.com / @agibalova_irina

«А Ксюша очень сильно изменилась, очень»;

«О, Бородина с орлиным носом!»;

«Бородина всегда говорит, что у нее с детства пухлые губы, и она с ними ничего не делала», — заметили подписчики колоссальные изменения во внешности телеведущей.

В последнее время Бородина часто делится со своими подписчиками фото откровенного характера. Пользователи Сети часто критикуют артистку, полагая, что 38-летняя мать двоих детей ведет себя неподобающим образом. Пикантные фото участились после развода звезды с бизнесменом Курбаном Омаровым. Блогер Лена Миро уверена, что таким образом знаменитость пытается доказать не только всем остальным, но и себе, что еще может «дать фору» молодым красоткам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Подписчики не узнали Бородину на архивном фото бывшей участницы «Дома-2»
дом-2 бородина Агибалова
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