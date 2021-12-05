Российские предприниматели пожаловались на проблемы с доставкой заказов из Китая

Пекин, 5 декабря. Национальные бренды одежды и обуви, заказывающие в КНР необходимые расходники, либо отшивающие на территории республики продукцию, ощутили на себе последствия энергетического кризиса. Об этом пишет журнал Forbes.

Многие российские предприниматели жалуются на возникающие в поставках товаров задержки, а также указывают на значительное подорожание тканей. Все это вредит эффективности бизнес-деятельности их предприятий, а также может привести к серьезному росту цен на конечную продукцию для отечественных потребителей.

Происходящее связывается с последствиями энергетического кризиса, который разразился в Китае на фоне действия коронавирусных ограничений (грузы начали подолгу простаивать в портах), а также из-за стремления Пекина экологизировать экономику и снизить уровень загрязнения окружающей среды. В начале осени власти страны учредили нормирование энергии, из-за чего более половины регионов теперь получают ресурсы по новому принципу: вначале обогреваются дома, а также заводы, создающие товары с высокой себестоимостью.

Новая энергополитика привела к нехватке электроснабжения на многих менее крупных производствах, которым пришлось из-за этого регулировать свой график деятельности, также уменьшать количество производимой продукции. Свои корректировки вносит также троекратный рост стоимости морской перевозки товаров в контейнерах.

Бренд Ushatava, например, сообщает об увеличении цикла производства тканей этой осенью с 30 до 90 дней, как отмечает сооснователь компании Алиса Ушакова. По словам владельца петербургского бренда одежды Gate 31 Дениса Шевченко, сроки доставки тканей вместо 30-40 дней теперь составляют 60-80 дней. В связи со сложившейся обстановкой, многие бизнесмены прогнозируют, что одежда и обувь в России могут подскочить в цене на 18-20% в следующем году. Аналитики Fashion Consulting Group ожидают, что категории подорожают на 15-25%.