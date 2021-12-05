Пользователей соцсетей поразило фото накачанного кота-бодибилдера

Вашингтон, 5 декабря. Большую популярность в социальных сетях начала набирать фотография кота породы сфинкс, который похож на настоящего спортсмена.

Один из комментаторов на платформе Reddit написал, что кот болен миостатиновной гипертрофией мышц. Из-за этого его тело стало таким большим.

Пользователи Сети по-разному называют кота: кто-то придумал ему кличку «Гигакэт», а кто-то утверждает, что это «Китбуль». Один из комментаторов пошутил, что кот «бездельничает в стойке для приседаний».

Отмечается, что данное заболевание приводит лишь к увеличению объема мускулатуры, но практически не вредит самочувствию животного. Единственное, от чего кот действительно может страдать — это от недостатка тепла, так как интенсивно растущие мышцы снижают толщину подкожной жировой клетчатки.

В Перми ранее удалось снять на видео редкую мышь-малютку. Зверек прогуливался по парку в поисках пропитания, совсем не боясь людей, что нехарактерно для грызунов.