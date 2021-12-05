Солнечная и ветряная энергии могут оказаться эффективными не во всех регионах России

Москва, 5 декабря. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся популярнее в РФ, однако некоторые люди оказываются разочарованы ими. Дело в том, что не везде они могут быть эффективны, пишет «Российская газета».

В России много территорий, где ветряки смогли бы удачно отработать в течение летнего сезона, но пережить зиму им хорошо удастся только на юге европейской части страны. Потому для выбора альтернативного источника энергии нужно смотреть не только на приблизительные объемы света солнца и силы ветра, которыми можно воспользоваться, но и на местные условия.

Для оценки эффективности ВИЭ нужно взять карту солнечной активности и силы ветров по регионам страны. Необходимо сравнить расходы на покупку, монтаж и обслуживание ВИЭ и сопоставить их с регулярными платежами за электричество. Часто оказывается, что дешевый ветряк окупится спустя десять и более лет. И, наконец, важно учитывать климатические особенности региона проживания.

Структура российской энергетики на 86% является «зеленой». Такое заявление ранее сделал президент РФ Владимир Путин.