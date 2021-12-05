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Украинский политик Царев усомнился в реальности борьбы Зеленского с олигархами

Политика
Украинский политик Царев усомнился в реальности борьбы Зеленского с олигархами
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 5 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский хочет расправиться с местными олигархами, чтобы сдать страну западным корпорациям. С таким мнением выступил киевский политик Олег Царев. Он раскритиковал «борьбу» главы государства с бизнесменами.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Она сообщила о запуске расследования по двумстам уголовным делам, связанным с бизнесменом Ринатом Ахметовым и его активами. Царев дал интервью изданию «Украина.ру».

Киевский политик раскрыл неудобную правду о сдаче Украины Зеленским и усомнился в его борьбе с крупными бизнес-игроками. Страна стала завидным призом для Запада, и чтобы передать ее ресурсы, необходимо сместить олигархов Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Александра Ярославского и Игоря Коломойского.

Украинский политик Царев усомнился в реальности борьбы Зеленского с олигархами
wikipedia.org / Komul/CC BY-SA 3.0

«И задача уничтожения олигархов была поставлена перед Владимиром Зеленским. Он больше сейчас делает вид, что борется с олигархами, но задача такая перед ним стоит. Если он будет предпринимать решительные меры по борьбе с Ахметовым, то Запад его поддержит», — пояснил Олег Царев.

Ранее политолог Ростислав Ищенко оценил возможное противостояние Рината Ахметов с президентом Украины. В реальной борьбе бизнесмен раздавил бы Зеленского как мошку, убежден эксперт.

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украина зеленский олигархи
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