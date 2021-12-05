Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Москва, 5 декабря. Курс российской валюты к доллару на предстоящей неделе будет находиться в диапазоне 73-75 единиц и 82-84 единицы к евро с тенденцией на укрепление, заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Поддержку рублю будут оказывать ожидания от переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые могут состояться на неделе в формате видеоконференции. Диалог между двумя сверхдержавами, вероятно, снизит геополитическую напряженность и спровоцирует приток капитала в российские активы, отметил эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Сдерживать укрепление рубля будут внушительные покупки валюты Минфином в резервы в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 7 декабря по 13 января снизит ежедневный объем покупок валюты на 12%, до 22,8 млрд рублей или 310 млн долларов», — добавил Васильев.

Еще одним негативным фактором для нацвалюты станет укрепление доллара на мировом рынке на фоне пятой волны коронавируса, а также ожиданий ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Еще один возможный риск для рубля — данные по инфляции в Соединенных Штатах за ноябрь.

Директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин ранее заявил, что декабрь, который традиционно считается не лучшим месяцем для рубля, не принесет «неприятных сюрпризов» в этом году. Введение бюджетного правила на покупку Минфином валюты в резерв, по его мнению, лишило рубль зависимости от нефти.