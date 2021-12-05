Телеканал CNN уволил брата экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо

Вашингтон, 5 декабря. Американский телеканал CNN уволил брата бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо — телеведущего Криса Куомо. Заявление появилось на официальной странице СМИ в Twitter.

Statement on Chris Cuomo’s termination from CNN. pic.twitter.com/yKPwYtMznD — CNN Communications (@CNNPR) December 4, 2021

В сообщении CNN говорится, что телеведущий отстранен от должности на время расследования, которое должно решить, какую роль играл его брат в скандале с домогательствами.

«Куомо был отстранен от работы в начале этой недели в ожидании дальнейшей оценки новой информации. Мы привлекли уважаемую юридическую фирму для проведения проверки и немедленно отстранили его от работы. В процессе проверки выяснилась дополнительная информация. Несмотря на увольнение, мы проведем соответствующее расследование», — говорится в заявлении.

Крис Куомо работал на CNN с 2013 года и последние несколько лет вел авторскую программу. До этого он был ведущим новостей и выступал в качестве эксперта на других американских телеканалах, таких как ABC, NBC.

Дело Куомо

В сексуальных домогательствах 63-летнего Эндрю Куомо обвинили 11 женщин, в том числе сотрудницы его офиса. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс 3 августа опубликовала отчет независимых юристов, которые подтвердили заявления о неподобающем поведении со стороны губернатора. Многие из опрошенных американок заявили, что он позволял себе целовать их, трогать за грудь, сажать на колени и делать неприличные замечания. После публикации расследования президент США Джо Байден объявил, что Куомо стоит уйти в отставку. Сам губернатор не признал себя виновным и назвал дело «политически мотивированным».