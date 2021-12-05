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«Этот день в истории». Что произошло 5 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Именно в этот день в 1941 году произошел перелом в ходе Второй мировой войны. В Москве были слышны канонады взрывов, так близко шли бои. Но натиск немецко-фашистских войск был остановлен, и наша армия перешла в наступление. Столицу удалось отстоять, а войну выиграть.

Сегодня есть повод подумать о людях, предлагающих безвозмездную помощь тому, кому она нужна. Волонтеров можно встретить не только на массовых мероприятиях, но и в местах стихийных бедствий. Если увидите сегодня волонтера, поднимите руку с раскрытой ладонью и кивните ему в знак признательности.

А этих людей не надо искать, чтобы поздравить. Они сами вас найдут и предложат приобрести какой-нибудь интересный товар. Поздравляем сетевиков — людей, чья прибыль зависит только от собственной активности.

О том, какие знаменитости появились сегодня на свет, узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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