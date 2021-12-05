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В WADA назвали легитимным назначение Логиновой на пост гендиректора РУСАДА

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 10:34
Спорт
В WADA назвали легитимным назначение Логиновой на пост гендиректора РУСАДА
minsport.gov.ru  /  Министерство спорта Российской Федерации

Москва, 5 декабря. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает честным и законным назначение Вероники Логиновой на должность генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщается в заявлении организации.

В WADA указали, что организация назначила наблюдателя в состав комитета по отбору генерального директора Российского антидопингового агентства.

«Наблюдателю WADA был предоставлен доступ ко всей документации и заседаниям, проводимым комитетом. Основываясь на отчете наблюдателя, WADA удовлетворено тем, что отбор и назначение генерального директора РУСАДА прошли в соответствии с согласованным процессом. Все имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что он был проведен независимо и в соответствии с принципами объективности и тщательной проверки», — передает ТАСС.

О назначении Логиновой на пост генерального директора РУСАДА стало известно 4 декабря. Ее предшественником на этой должности был Михаил Буханов.

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Все новости / Спорт / В WADA назвали легитимным назначение Логиновой на пост гендиректора РУСАДА
WADA русада логинова
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