Компания United Launch Alliance перенесла запуск ракеты Atlas V из-за технических проблем

Вашингтон, 5 декабря. Компания United Launch Alliance (ULA) перенесла на сутки запуск ракеты-носителя Atlas V со спутниками в интересах Космических сил США и NASA из-за технических проблем.

По имеющейся информации, запуск должен был состояться 5 декабря, но во время подготовки ракеты к полету была обнаружена утечка в системе подачи топлива с наземного хранилища. В настоящее время специалисты устраняют проблему.

«Запуск теперь планируется осуществить в понедельник, 6 декабря в 04:04 по времени Восточного побережья США (в 12:04 по Москве)», — сказано в сообщении.

Отметим, что в рамках миссии Space Test Program-3 ракета, в частности, должна вывести на орбиту экспериментальный военный спутник STPSat-6 с системой для отслеживания космических и атмосферных взрывов. Он предназначен для дополнения детекторов ядерной детонации на борту современных космических аппаратов GPS.

Ранее сообщалось, что тема перекрестных полетов россиян и астронавтов NASA на МКС требует согласования. Предполагается, что они начнутся не раньше осени следующего года.