Певец Алешин заявил о возможной борьбе между родственниками Градского за наследство

Москва, 5 декабря. Давний друг музыканта Александра Градского Анатолий Алешин рассказал, что между родственниками знаменитости может возникнуть борьба за наследство.

Наследники первой очереди могут опротестовать завещание Градского, заявил Алешин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Если существуют наследники первой очереди, то они могут даже опротестовать завещание. Единственная ситуация, при которой это невозможно, если Александр Борисович вместе с законным браком оформил дарственную. Он очень был человек предусмотрительный», — заявил друг композитора.

Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. За пару дней до этого он был доставлен в одну из столичных больниц с симптомами инсульта. В сентябре музыкант перенес COVID-19. После этого он испытывал проблемы с ногами, многие его коллеги сообщали, что Градский очень мало передвигался самостоятельно.

Ранее стало известно, что последние съемки телешоу «Гoлoс» были очень сложными. Музыканта доставляли на носилках в студию и даже ставили капельницы в перерывах между дублями.