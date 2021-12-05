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Компания Kia представит хардкорные версии моделей Sportage, Sorento и Telluride

Экономика
Компания Kia представит хардкорные версии моделей Sportage, Sorento и Telluride
kia.ru  /  ООО «Киа Россия и СНГ»

Москва, 5 декабря. Корейский концерн Kia готовит к выпуску обновленные модели кроссоверов Sportage, Sorento и Telluride. Новые модификации станут пригодными для бездорожья.

Спецверсии этих кроссоверов получат обозначения X-Line и X-Pro. Каких-либо технических корректировок не планируется, но экстерьер изменится за счет нескольких дополнительных элементов, а в салоне будет использован более качественный отделочный материал.

Помимо этого, станет более объемным перечень оснащения. В основном списке значатся: климатическая установка, электропривод руля, стеклоподъемники, датчики дождя и температуры, иммобилайзер, система курсовой устойчивости, восемь подушек безопасности, мультимедиа, а также функция предотвращения столкновений.

Продажа новинок стартует в середине 2022 года, однако стоимость их пока не оглашается.

Автомобили с пробегом с января по ноябрь 2021 года подорожали на российском рынке в среднем на 34%. Об этом ранее сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат».

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Все новости / Экономика / Компания Kia представит хардкорные версии моделей Sportage, Sorento и Telluride
kia автомобили внедорожник
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