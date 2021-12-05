Психиатр-нарколог Нурисламов объяснил, почему Дима Билан проигнорировал похороны Градского

Москва, 5 декабря. Российский певец и один из наставников шоу «Гoлoс» Дима Билан не появился на похоронах композитора и мультиинструменталиста Александра Градского, несмотря на заявления о большой дружбе с ушедшим артистом. Психиатр-нарколог Сергей Нурисламов объяснил поступок звезды.

Ранее Билан называл Градского одним из самых близких людей в своей жизни, считал мэтра чуть ли не вторым отцом. Несмотря на это, поклонники возмутились недавней выходке певца — артист не появился на похоронах автора хита «Как молоды мы были». Фанаты даже предположили, что он решил оправдать смертью коллеги и друга свой алкоголизм.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

«Дима, почему вы не были на прощании с Градским?»; «К чему были все эти показушные посты об утрате?»; «Хотелось придумать причину, чтобы напиться?» — набросились с гневными комментариями подписчики.

Психиатр-нарколог Нурисламов заявил, что богатым и одновременно творческим людям свойственны пребывания в подобных кризисах, которые обнажают их «истинные желания». Об этом специалист рассказал в рамках комментария для портала BLITZ+.

«Когда ты в этом состоянии, ты слегка ненавидишь всю эту публику. Потому что тебе эту одну ошибку никогда не простят», — отметил эксперт.

Ранее Билан дал концерт в Казахстане, будучи пьяным. Подобное поведение звезды российского шоу-бизнеса вызвало неоднозначную реакцию у коллег и подписчиков артиста. Так, пьяное выступление вокалиста прокомментировал отец Филиппа Киркорова Бедрос. По его мнению, любой артист «не имеет права» выходить на сцену в таком виде.