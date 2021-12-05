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Глава Минобороны Украины Резников предупредил Европу о беженцах в случае «вторжения» РФ

Политика
Глава Минобороны Украины Резников предупредил Европу о беженцах в случае «вторжения» РФ
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 5 декабря. Глава Минобороны Украины Алексей Резников предупредил Европу о тяжелых последствиях после «российского вторжения» в страну.

По словам Резникова, именно Европе придется заплатить высокую цену в случае «российского вторжения» на украинскую территорию. Такой исход он предрек в случае, если Россия решит напасть на его страну.

«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — высказался киевский министр.

Резников добавил, что в Европе из-за этого начнется продовольственный кризис, так как не будет поставок продуктов из Украины. По мнению министра обороны, война с Россией будет финалом международного порядка, основанного на принципах права. Чиновник добавил, что это станет «новой эрой нестабильности».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудят реализацию женевских договоренностей и международную повестку. Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, лидеры двух стран поговорят об Афганистане и Украине.

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Все новости / Политика / Глава Минобороны Украины Резников предупредил Европу о беженцах в случае «вторжения» РФ
украина европа резников
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