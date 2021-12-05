Александр Овечкин прокомментировал свой новый рекорд в НХЛ

Вашингтон, 5 декабря. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой очередной рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Столичный клуб победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Российский форвард забросил в этой игре 750-ю шайбу в заокеанской карьере.

«Да, это очень крутое число. Просто продолжаем работать. Двигаемся дальше», — передает слова 36-летнего капитана пресс-служба НХЛ.

Овечкин занимает четвертую строчку в истории лиги по соответствующему показателю. На третьем месте находится Яромир Ягр (766), на втором — Горди Хоу (801), лидером является легендарный Уэйн Гретцки (894).

Напомним, 749-ю шайбу Овечкин забил в матче с «Каролиной Харрикейнз» — вашингтонский клуб одержал победу со счетом 4:2.