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Александр Овечкин прокомментировал свой новый рекорд в НХЛ

Спорт
Александр Овечкин прокомментировал свой новый рекорд в НХЛ
Global Look Press  /  John McCreary/Icon Sportswire vi/www.imago-images.de

Вашингтон, 5 декабря. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свой очередной рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). 

Столичный клуб победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Российский форвард забросил в этой игре 750-ю шайбу в заокеанской карьере.

«Да, это очень крутое число. Просто продолжаем работать. Двигаемся дальше», — передает слова 36-летнего капитана пресс-служба НХЛ.

Овечкин занимает четвертую строчку в истории лиги по соответствующему показателю. На третьем месте находится Яромир Ягр (766), на втором — Горди Хоу (801), лидером является легендарный Уэйн Гретцки (894).

Напомним, 749-ю шайбу Овечкин забил в матче с «Каролиной Харрикейнз» — вашингтонский клуб одержал победу со счетом 4:2.

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хоккей нхл овечкин вашингтон кэпиталз
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