Компания Qualcomm создаст микрокомпьютер размером с кредитную карту

Вашингтон, 5 декабря. Американская компания Qualcomm работает над созданием устройства под названием Qompute Card, который будет представлять собой микрокомпьютер со всеми основными элементами ПК.

Формат компьютера, который будет немногим больше кредитной карты, является не новым. Еще в 2017 году компания Intel представляла похожие разработки, но от выпуска устройств позже отказалась из-за низкого спроса на рынке.

Qualcomm разрабатывает похожее устройство, только с однокристальной системой на архитектуре Arm. Qompute Card также будут содержать системную плату, оперативную память и флэш-память. Карты Qualcomm могут быть намного меньше размером, чем Intel Compute Card из-за разного энергопотребления SoC Snapdragon и обычных CPU Intel, передает Winfuture.

Ранее Qualcomm вошла в список лидеров среди зарубежных компаний на Московской бирже. Установлен рекорд по объему торгов иностранными акциями — 7,6 млрд рублей.