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Автоэксперт Славнов раскрыл детали новой транспортной стратегии

Общество
Автоэксперт Славнов раскрыл детали новой транспортной стратегии
pxhere.com

Москва, 5 декабря. Предлагаемая Минтрансом РФ новая транспортная стратегия, направленная на развитие системы с учетом экологических требований, на самом деле не такая страшная, как может показаться водителям, рассказал телеканалу «360» автоэксперт Дмитрий Славнов.

Он уточнил, что на самом деле машин с неэкологичными двигателями не так много. По словам специалиста, в основном это автомобили, выпущенные до 1990 года.

Минтранс ранее принял новую транспортную стратегию до 2035 года. Одним из пунктов развития является сокращение использования неэкологического транспорта. Для этого власти планируют улучшать инфраструктуру электромобилей, включая создание зарядных станций, специализированных автосервисов и пунктов по утилизации батарей.

В ноябре компания Tesla получила массовые жалобы водителей на перебои в работе приложения. Неполадка в системе привела к тому, что клиенты не смогли завести свои электромобили.

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автомобили славнов транспортная стратегия
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