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Необычное потепление придет в Красноярский край к 7 декабря

Общество
Необычное потепление придет в Красноярский край к 7 декабря
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 5 декабря. Нехарактерная для декабря погода ожидается в Красноярском крае в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура в регионе будет значительно выше нормы. Так, к 7 декабря в регион придет заметное потепление, а температурный фон превысит нормальные значения сразу на 16-20 градусов.

«В центре и на юге Красноярского края еще в воскресенье аномалия плюс 10-12 градусов, но уже во вторник в Красноярском крае температура будет выше нормы на 16-20 градусов. Это очень много», — сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Средние температурные значения, по словам метеоролога, будут варьироваться от −2 до +2 градусов. Это совершенно необычная для региона ситуация в декабре, заключил синоптик.

При этом суровая зима придет в некоторые регионы России уже в ближайшие дни. В частности, сильные морозы ожидаются на северо-западе страны.

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