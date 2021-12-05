Боец MMA Ванзант восхитила подписчиков снимком в бикини

Вашингтон, 5 декабря. Американская девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант опубликовала очередное откровенное фото, которое не оставило ее поклонников равнодушными.

Пост 27-летней Ванзант порадовал подписчиков. Снимок появился на ее личной странице в Instagram и всего лишь за два часа набрал более 43 тысяч лайков. На фото девушка стоит на коленях в желтом купальнике-бикини.

Pr Scr instagram.com / @paigevanzant

«Великолепная»; «Чувственная и сексуальная», — восхитились подписчики.

Американка заработала популярность благодаря выступлениям в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После поражения в поединке с Амандой Рибас в июле 2020 года девушка покинула UFC, а в августе того же года подписала контракт с Bare Knuckle FC — промоушеном, проводящим турниры по боям на голых кулаках.

Боец MMA не раз восхищала подписчиков своей фигурой. Ее снимки собирают огромное количество лайков. Ранее ее фото в бикини на кожаном диване вызвало бурную реакцию фанатов. Ванзант давно признали настоящим секс-символом MMA. Спортсменка знает о своих достоинствах и не стесняется делиться с пользователями Сети смелыми кадрами.