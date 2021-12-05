Папа римский Франциск извинился перед православными за ошибки католиков

Ватикан, 5 декабря. Извинения за ошибки католиков перед православными принес папа римский Франциск во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви Иеронимом II.

По словам папы, расстояние между православными и католиками образовалось из-за «сорняков подозрительности». Именно по этой причине в обеих церквях перестали «взращивать сопричастность».

«Мы допустили, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу разделениями. История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность вновь попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками», — сообшил понтифик.

Папа римский Франциск ранее выразил соболезнования из-за аварии на шахте «Листвяжная». Он сообщил, что молится за всех, кто скончался, а также тех, кто оплакивает родных.