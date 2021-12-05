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Хейни победил Диаса и защитил титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе

Спорт
Хейни победил Диаса и защитил титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе
instagram.com  /  @realdevinhaney

Лас-Вегас, 5 декабря. Представитель США Девин Хейни одержал победу над соотечественником Джозефом Диасом и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Поединок проходил в Неваде и завершился победой 23-летнего Хейни единогласным решением судейской комиссии (117-111, 116-112, 117-111).

Непобежденный боец провел 27 поединков на профессиональном уровне. В активе Диаса 32 победы, одна ничья и два поражения.

Напомним, ранее известный промоутер Боб Арум предположил, что ближайшим соперником британца Тайсона Фьюри в 2022 году станет соотечественник Диллиан Уайт. По его словам, поединок может состояться в феврале или марте.

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диас wbc хейни
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