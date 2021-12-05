Появились новые подробности гибели нефтяников в сирийском Дейр эз-Зоре

Дейр эз-Зор, 5 декабря. Количество жертв трагедии, произошедшей на днях в провинции Дейр эз-Зор, составило не менее двух десятков человек. Обновленные данные опубликовали сирийские СМИ.

2 декабря неназванная террористическая группировка устроила засаду на два автобуса, перевозивших рабочих с нефтяного месторождения Аль-Харата, когда те возвращались с работы. Тогда сообщалось, что транспортные средства подорвались на взрывном устройстве.

По последней информации, в результате нападения погибли 20 человек. При этом местные источники сообщают, что среди жертв были в том числе военнослужащие Сирийской Арабской Армии (САА). Многие пассажиры получили ранения.

Один из выживших в результате нападения рассказал, что в последнее время обстановка в сфере безопасности в Дейр эз-Зоре ухудшилась. По этой причине рабочие нередко воздерживаются от выполнения своих обязанностей из-за страха стать жертвой очередной атаки. По словам источника, силы САА самостоятельно не справляются с задачей по охране этой территории.

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за теракт, однако наиболее вероятными организаторами являются боевики «Исламского государства» (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ), «спящие ячейки» которого все еще активны в регионе.

واعد || مقتل "10" عمال من موظفي حقل "الخراطة" النفطي وإصابة عامل آخر بجروح؛ بانفجار عبوة ناسفة على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل في ريف "دير الزور" شرقي #سوريا.

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После того как основные силы ИГ в республике были разгромлены при поддержке ВС России, оставшиеся террористы перешли к партизанским методам ведения войны. Как правило, они базируются в труднодоступных районах страны и совершают вылазки для атак на гражданское население и сирийских военных. Кроме того, мирные жители время от времени становятся жертвами взрывов устройств, заложенных боевиками или оставленных ими при бегстве.

Deir Ezzor: Two children were killed by a landmine explosion while they were grazing sheep in the town of Al-Jalaa https://t.co/FWo7qpgfBf — IT'S A TRVP (@SaltoMortale24) December 4, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.