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Политики и общественники Белоруссии посетят Ялту на следующей неделе

Политика
Политики и общественники Белоруссии посетят Ялту на следующей неделе
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 5 декабря. Председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец анонсировал визит делегации из Белоруссии в Ялту.

По его словам, политики и общественники прибудут в Крым на памятные мероприятия по случаю 130-летия со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича.

«Ожидается уровневая делегация, но уровень не исполнительной власти, а знаковые политики и общественники, которые на всю страну звучат. Конкретные фамилии пока не назову, потому что все может измениться», — передает его слова ТАСС.

Как уточнил Чегринец, гости Ялты пройдутся по тем местам, которые планируют показать президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Он выразил надежду, что белорусский лидер посетит могилу поэта и санаторий «Белоруссия».

Ранее Лукашенко заявил, что Крымский полуостров де-факто и де-юре стал территорией России после референдума. По словам главы республики, он собирается приехать на полуостров, у него есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным.

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белоруссия крым Чегринец
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