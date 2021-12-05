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Создатели «Санта-Барбары» рассказали, что их связывает с Россией

Общество
Создатели «Санта-Барбары» рассказали, что их связывает с Россией
Кадр из сериала «Санта-Барбара»

Москва, 5 декабря. Создатели американского сериала «Санта-Барбара» Бриджит и Джером Добсоны приехали в Москву на открытие проекта в новом культурном пространстве «ГЭС-2» и рассказали о своей связи с Россией.

Бриджит Добсон на открытии проекта «Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара Кьяртанссона» объяснила, что ее дедушка был первым конгрессмен-социалистом. Она поделилась историей о том, как ее бабушка уехала жить в СССР и пыталась ей привить коммунистические взгляды.

«Когда он умер, ее бабушка, которая тоже была социалистка, поехала в Советский Союз, это было во времена Великой депрессии, а в Союзе она видела красивую жизнь. Ее познакомили с [Иосифом] Сталиным. И она стала коммунисткой. И до конца своих лет пыталась убедить маленькую Бриджи тоже стать коммунисткой», — добавил Джером Добсон.

По его словам, один из эпизодов сериала был снят в России в 1991 году. Добсон отметил, что при приезде в Россию их новое оборудование внезапно сломалось, пришлось просить помощи у отечественных коллег.

Ранее киновед Андрей Дементьев рассказал ФАН, почему для соотечественников сериал «Санта-Барбара» был таким интересным и притягательным. По его словам, российский зритель мечтал когда-нибудь своими глазами увидеть этот мир.

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сериал санта-барбара гэс-2
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