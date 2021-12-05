Инвалид-спортсмен из Ирана попал в Книгу рекордов Гиннесса

Алиреза Садеги Барзани переболел полиомиелитом в детстве и теперь не может передвигаться без костылей. Отдав тренировкам одиннадцать лет своей жизни, он научился ударом руки из лежачего положения попадать в баскетбольное кольцо с пятнадцати метров.

Лишившись возможности передвигаться самостоятельно в возрасте двух лет, Барзани не отчаялся. Он решил посвятить себя спорту. Три раза в день инвалид посещал тренировки, качал мышцы и упражнялся в ударах по мячу. Сперва его мишенью были футбольные ворота, но потом он переключился на куда более сложную цель — 46-сантиметровое баскетбольное кольцо.

«Сейчас мой рекорд зафиксирован на 15 метрах, но на самом деле он составляет 20 или даже 23 метра. Даст бог, если мне будет оказана необходимая поддержка, я установлю этот новый рекорд. Потому что, на мой взгляд, 15 метров — это не то, чем можно гордится», — уверяет Барзани.

Попытав свое счастье вблизи кольца и не ощутив сложности в попаданиях, спортсмен-инвалид стал отодвигаться от щита метр за метром. Пока в итоге не оказался на второй половине поля. Так Барзани пришла в голову идея зафиксировать свои достижения в качестве мирового рекорда. Теперь иранец размышляет над новыми победами и уже мечтает еще об одной строчке в Книге Гиннесса.

«Честно говоря, у меня есть одна идея, которая, если ее воплотить, станет очень интересным рекордом. Я могу ударить по мячу своей тростью с одной стороны поля и попасть в баскетбольное кольцо — с другой. Это также станет самостоятельной записью в Книге Гиннесса. Даст бог, и у меня это получится», — делится инвалид-спортсмен.

Алиреза Садеги Барзани рассказал, что этот рекорд мог быть установлен и раньше, но самостоятельно организовать официальный зачет без поддержки спорткомитета было бы невозможно. Поэтому много времени было потрачено на договоренности и оформление документов. Хорошо, что у спортсмена есть жена, которая всегда поддерживала его и помогала в трудные минуты.

«Если говорить о моем муже, я должна сказать, что он упорно трудился, чтобы достичь этого результата. Он очень старался. Но поскольку он столкнулся с множеством проблем, этот процесс занял так много времени, пока, наконец, он не смог добиться своего. Он, безусловно, очень упорный человек, поскольку смог выдержать 11 лет, чтобы установить этот рекорд», — призналась супруга Барзани Захра.

Есть у инвалида-баскетболиста и еще одна мечта. Он давно грезит о том, чтобы попасть на настоящий футбольный матч и поболеть за свою любимую команду. Барзани уверен, что, если получилось попасть в Книгу рекордов Гиннесса, то и остальные мечты обязательно сбудутся.