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Правила выплаты пенсий меняются в России после Нового года

Экономика
Правила выплаты пенсий меняются в России после Нового года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 декабря. Начиная с 1 января следующего года, в стране вступают в силу несколько новых правил предоставления пенсионных отчислений, пишет «Российская газета».

Министерство труда и социальной защиты России утвердило новые правила, которые регулируют выдачу пенсий. Изменения станут актуальными с наступлением грядущего года.

Среди главных обновлений законодательства — освобождение пенсионера от каких-либо финансовых удержаний из его пособий, если такого гражданина признают банкротом. Помимо этого, если россиянин пенсионного возраста не смог получить свои выплаты при жизни, то данные отчисления смогут забрать его наследники.

Еще одной корректировкой пенсионных законов вводится возможность получения соцподдержки раньше, чем установлено ПФР. Для этого пенсионеру необходимо проживать на территории, где введен режим чрезвычайной ситуации, и подать специальное заявление.

«Перечисленные нововведения значительно расширяют права пенсионеров в плане получения пенсий, делают социальное положение пенсионеров более защищенным, а также обеспечивают права наследников пенсионеров воспользоваться теми средствами, которые не смог получить их родственник», — комментирует нововведения адвокат Ольга Сулим.

Пенсионные выплаты в новом году будут проиндексированы на уровне около 9%, прогнозирует юрист Артем Зеленков. В своих ожиданиях эксперт отталкивается от уровня текущей инфляции в стране.

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