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Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту европейские спутники Galileo

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 09:37
Армия
Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту европейские спутники Galileo
Pr Scr twitter.com  /  @roscosmos

Кайенна, 5 декабря. Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с европейскими спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, после чего успешно вывела аппараты на орбиту.

Спутники европейской глобальной навигационной системы Galileo успешно отстыковались. Об этом в Twitter написал глава компании Arianespace Стефан Израэль.

«Отстыковка двух спутников Galileo подтверждена, наши пассажиры доставлены на намеченную орбиту», — говорится в публикации.

Ракета вывела спутники на орбиту высотой 39 тысяч километров с помощью разгонного блока «Фрегат». Общая масса полезной нагрузки достигла 1645 килограммов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесли с 6 на 12 декабря из-за необходимости в доработке разгонного блока.

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космос спутники орбита galileo союз-ст-б
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