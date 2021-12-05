Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту европейские спутники Galileo

Кайенна, 5 декабря. Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с европейскими спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, после чего успешно вывела аппараты на орбиту.

Спутники европейской глобальной навигационной системы Galileo успешно отстыковались. Об этом в Twitter написал глава компании Arianespace Стефан Израэль.

«Отстыковка двух спутников Galileo подтверждена, наши пассажиры доставлены на намеченную орбиту», — говорится в публикации.

Ракета вывела спутники на орбиту высотой 39 тысяч километров с помощью разгонного блока «Фрегат». Общая масса полезной нагрузки достигла 1645 килограммов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесли с 6 на 12 декабря из-за необходимости в доработке разгонного блока.