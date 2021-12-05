Хакер Купреев назвал главную ошибку при настройке камеры видеонаблюдения

Москва, 5 декабря. Практически любую камеру видеонаблюдения можно взломать, но ее защиту возможно сделать более надежной, заявил хакер, эксперт по инфобезопасности Олег Купреев.

Главной ошибкой при настройке камеры является сохранение логина и пароля по умолчанию, заявил эксперт. По его словам, такая беспечность позволяет злоумышленникам легко получать доступ к устройству, передает РЕН ТВ.

«Да практически к любой камере можно получить доступ, вопрос — инсценированный или нет, это уже другое дело. Но изначально камера же выпускается для чего, чтобы человек мог наблюдать и потом как-то с этими записями уже работать. Соответственно во времена интернета доступ к этим камерам уже предоставляется, как правило, в том числе через интернет, а не только в рамках конкретного подключения уже по кабелю», – отметил хакер.

По словам главного специалиста аудита отдела информационной безопасности T.Hunter Владимира Макарова, камеры формата «Умный город» имею надежную защиту, так как они не подключены напрямую к Сети.

Ранее сообщалось, что кадры, в том числе из приватных зон, попали в Сеть после взлома камер видеонаблюдения. Причиной утечки информации стала недостаточная защищенность устройств.