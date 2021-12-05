Низкая стоимость российского газа для Белоруссии нивелирует эффект санкций ЕС

Минск, 5 декабря. Договоренности Минска с Москвой по газу позволят Белоруссии покрыть санкционные издержки в торговле с Европой, сообщил заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

Стоимость российского газа для Белоруссии в следующем году будет равняться 128,5 доллара за тысячу кубических метров, что позволяет государству снизить негативное воздействие санкций со стороны Европейского союза, поясняет представитель президентской администрации.

«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше 1 тыс. долларов, а у нас — 128,5 доллара, то это огромное конкурентное преимущество. И конечно, это один из источников ресурсов покрытия неких санкционных убытков, если мы говорим о добавленной стоимости, об определенных издержках», — заявил Крутой.

Брюссель 2 декабря учредил очередной, пятый пакет рестрикций против Белоруссии. Новые санкции охватили 17 физических лиц, а также 11 организаций.

Одна лишь экономия на голубом топливе в 2022 году позволит покрыть все отрицательное влияние санкционной политики ЕС, считает белорусский чиновник. Замглавы администрации президента отмечает, что первый энергетический блок АЭС включится на полную мощность, а экономия по газу ожидается на уровне 1,8 млрд «кубов» или около 200-250 млн долларов в денежном эквиваленте.

Минск сейчас прорабатывает собственные санкции в отношении Евросоюза как ответ на политическое и экономическое давление Брюсселя, о чем недавно сообщал премьер-министр республики Роман Головченко.