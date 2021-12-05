Глава Пентагона Остин: США готовы поддерживать Тайвань в оборонительном потенциале

Вашингтон, 5 декабря. Соединенные Штаты приверженны политике «единого Китая», но будут поддерживать Тайвань в укреплении оборонительного потенциала, рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, американская сторона также готова противостоять любым попыткам применения силы против острова. Соответствующим заявлением он поделился во время конференции в Калифорнии.

«Мы тверды в следовании политике "единого Китая" и выполнении обязательств в рамках закона об отношениях с Тайванем в том, что касается поддержки способности Тайваня защищать себя и сохранения наших возможностей противостоять любым попыткам применения силы, которые бы угрожали безопасности народа Тайваня», — подчеркнул он.

Ранее глава Пентагона отметил, что Вашингтон не собирается создавать направленную против Китая азиатскую версию Североатлантического альянса и не заинтересован в конфронтации с Пекином. Остин уточнил, что страна не ищет «новой холодной войны и мира, разделенного на жесткие блоки».