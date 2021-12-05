Украина хочет приобрести тяжелый турецкий БПЛА, а Франция поставит ОАЭ самолеты Rafale

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Завершился очередной этап испытаний БПЛА Protector RG MK1

В США завершился очередной этап испытаний БПЛА, предназначенного для ВВС Великобритании.

General Atomics Aeronautical Systems Inc. has successfully completed a series of system-level tests for the new Protector RG Mk1 #UAV, which is the British Royal Air Force’s new version of @GenAtomics_ASI’s MQ-9B SkyGuardian. Read more: https://t.co/YcydbavdLy#aerospace #drones — Unmanned Systems Technology (@UnmannedSystem) December 3, 2021

Проверена способность беспилотника действовать в экстремальных погодных и электромагнитных условиях — в частности, при температуре до -33 градусов по Цельсию.

Ожидается, что Лондон получит Protector RG MK1 в 2024 году в количестве 16 единиц. Беспилотник будет вооружен ракетами Brimstone и бомбами с лазерным наведением Paveway IV.

Индия

Индия получила истребители из состава ВВС Франции

Два самолета в учебно-боевой версии были приобретены Военно-воздушными силами Индии в рамках программы увеличения парка Mirage 2000 до 50 единиц. Самолеты будут модернизированы до новейшей конфигурации, реализуемой Hindustan Aeronautics Limited.

Indian Air Force (IAF) gets two Mirage 2000 fighters from France to strengthen combat aircraft fleet. pic.twitter.com/vBPvUhtquz — DD India (@DDIndialive) November 25, 2021

В рамках соглашения стоимостью 2,33 млрд долларов, заключенного в 2011 году индийской государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Dassault Aviation, Thales и MBDA, планировалось провести модернизацию 51 истребителя, однако из-за катастроф с участием этих самолетов часть заказанных комплектов пока остается в резерве. Усовершенствование прибывших Mirage 2000 сделает их пригодными для участия в боевых действиях.

Как ожидается, использование списанных французских Mirage в качестве источника запчастей позволит ВВС Индии поддерживать боеспособность своих самолетов этого типа до 2035 года.

Россия

Первая партия вертолетов Ка-52М поступит в российскую армию в 2022 году

Контракт между холдингом «Вертолеты России» и Минобороны РФ на поставку 30 вертолетов Ка-52М был подписан на выставке «Армия-2021».

Первые поставки начнутся в 2022 году. Этапность — по 15 в год, то есть 15 машин в 2022 году и 15 машин в 2023 году.

Названы сроки начала поставок в войска модернизированных вертолётов Ка-52Мhttps://t.co/A20YY0Wmsy pic.twitter.com/FETesHGlIx — Военное обозрение (@topwar_ru) November 29, 2021

Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52 «Аллигатор» в Сирии. Первый полет опытного образца состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.

Модернизируемая версия получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты «Атака», «Вихрь» и «Вихрь-М».

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие

Воздушно-космические силы России в 2022 году получат более двухсот единиц техники, в том числе перспективное гиперзвуковое оружие, сообщил замглавкома ВКС Андрей Юдин.

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие



https://t.co/Bu7xWeq1BY — Интерфакс (@interfax_news) November 28, 2021

«В рамках государственного оборонного заказа в 2022 году спланирована закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил, что позволит достичь уровня современности в 89 процентов, — сказал он. — Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ, в том числе и с гиперзвуковым вооружением».

Заместитель главкома также отметил, что в текущем году ВКС должны получить более 250 единиц техники, в том числе истребители пятого поколения СУ-57, а также многоцелевые самолеты СУ-35С, боевые вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и учебную авиационную технику ДА-42Т.

Сейчас на вооружении у ВКС есть только один гиперзвуковой авиационный комплекс — МиГ-31К с ракетой «Кинжал», способной в 10 раз превысить скорость звука и поражать цели на дальности более 2 тысяч км. По официальным данным, с конца 2017 года 10 истребителей в модификации МиГ-31К «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе.

Экспортные российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М получат ракету «Изделие 305Э»

Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов во время международной выставки вооружений EDEX 2021.

«Ракета может быть включена в состав вооружения экспортно ориентированных боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Это позволит радикально усилить их возможности по поражению всех типов целей на поле боя», — сказал он.

Экспортные версии вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М получат на вооружение новую многоцелевую ракету «Изделие 305Э»https://t.co/tDUpc0s8jS pic.twitter.com/ietAy8nsIB — Военное обозрение (@topwar_ru) November 30, 2021

По его словам, данная ракета стала первым российским многоцелевым оружием для вертолетов. Ранее создавались две модификации ракет для поражения бронетанковых и остальных целей — например, такой принцип реализован в семействе «Атака». Теперь же вертолеты смогут поражать любые цели на поле боя единым боеприпасом.

Совет директоров одобрил объединение ОАК, «Сухого» и «МиГа»

На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации было одобрено объединение ПАО «ОАК», АО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ». Вопрос о реорганизации корпорации в форме присоединения к нему двух других организаций вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года.

Предстоящее объединение — важнейшее событие для авиационной отрасли. Проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения — структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса Ростеха и всей отрасли. В единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база. Закладывается основа будущего самолетостроения России.

«Сухой» и «МиГ» сделали одной компанией



В сети появилась информация о том, что совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) всё же одобрил объединение «Сухой» и «МиГ» в одну компанию. https://t.co/dol8jcKDSl pic.twitter.com/6xmur6apVp — Бессонная редакция (@ferraru) December 2, 2021

Помимо решений, касающихся объединения ОАК, «Сухого» и «МиГа», на заседании Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации также было принято решение об изменении организационной структуры компании. Введена должность заместителя генерального директора по гражданской авиации, на которую совет директоров согласовал назначение Андрея Богинского, ранее руководившего компанией «Вертолеты России». Совет директоров также одобрил назначение Богинского на пост гендиректора корпорации «Иркут», являющейся центром дивизиона гражданской авиации ОАК.

В Объединенной авиастроительной корпорации также введена должность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению, закупкам и логистике. На эту должность согласована кандидатура Андрея Зацарина, работающего директором департамента по закупочной деятельности.

ОАЭ

ОАЭ покупают у Франции самолеты Rafale

Во время посещения президентом Франции Эммануэлем Макроном Объединенных Арабских Эмиратов 3 декабря был подписан контракт на поставку в ОАЭ восьмидесяти истребителей Dassault Rafale.

The United Arab Emirates offers France the largest arms contract in its history. That is a contract worth more than 16 billion euros for 80 Rafale F4 armed with Mica NG air-to-air missiles and Black Shaheen cruise missiles. #UAE #rafale #francehttps://t.co/eMMENfYb3f — KI Data (@KiIntel) December 3, 2021

Договор был заключен генеральным директором Экономического совета Tawazun Тареком Абдель Рахимом Аль Хосани и CEO Dassault Aviation Эриком Траппье. На подписании документа присутствовал президент Франции, наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян и заместитель командующего вооруженными силами ОАЭ.

ВВС Эмиратов получат самолеты Rafale поколения F4. Общая стоимость контракта составляет около 16 млрд евро. В сделку также включены 12 транспортных вертолетов Н225М Caracal.

Украина

ВСУ рассчитывают закупить тяжелый турецкий ударный беспилотник Bayraktar Akinci

Украинский посол в Турции Василий Боднар опубликовал фотографию макета высотного ударного БПЛА Akinci турецкого производства с эмблемами Украины.

The Armed Forces of Ukraine intend to purchase a heavy Turkish attack unmanned aerial vehicle Bayraktar Akinci. This was stated by the Ambassador of Ukraine to Turkey Vasily Bodnar.https://t.co/ezQLjC6ckf — Tango III's Military News (@IiiTango) December 4, 2021

«Пока макет, но, надеюсь, скоро это станет реальностью», — добавил комментарий к фотографиям Боднар.

Ранее представители турецкой корпорации Bayraktar закупили у компании «Мотор Сич» 30 комплектов деталей и сборочных единиц двигателя АИ-450С для комплектования двигателя АИ-450Т и оснащения ими ударных беспилотников Akinci.

Стоит отметить, что ВСУ уже имеют на вооружении другую разработку Турции — ударный оперативно-тактический беспилотник Bayraktar TB2, который украинские военные успели опробовать в зоне конфликта в Донбассе. Эксперты отмечают, что использование данного вида техники Киевом несет прямую угрозу безопасности мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.