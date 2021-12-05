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Зрители восхитились фильмом «Дом Гуччи»

Шоу-бизнес
Зрители восхитились фильмом «Дом Гуччи»
Кадр из фильма «Дом Гуччи»

Москва, 5 декабря. Байопик «Дом Гуччи» официально вышел в российских кинотеатрах 2 декабря. Зрители оставили первые отзывы в Сети.

На YouTube-канале JUST ILYA был представлен обзор киноленты. Подписчики поделились своим мнением под видео.

«Фильм понравился. Аль-Пачино и Джаред Лето сыграли потрясающе. Адам сыграл хорошо, мне кажется, чем больше я буду смотреть фильм, тем больше мне будет нравится его игра. Гага. В начале фильма играет очень неплохо. Но когда развязывается настоящая драма, она уже не вывозит. Это не ее уровень. Хотя она очень старается», — отметил IL B.

Timur Safarov считает, что фильм получился удачным. Актерская игра, костюмы, атмосфера — все на высшем уровне. Есть над чем задуматься. Расстраивает только несоответствие реальным фактам, истории.

«Честно — мне понравился фильм. Уверена, что муж ушел бы на первых 30 минутах. Но, женщины смотрят другими глазами. Посыл фильма — семейные ценности и последствия их отсутствия. Или о том, как все прос.....ли», — подчеркнула Марія Гудима.

Ранее режиссер «Аллеи кошмаров» Гильермо Дель Торо рассказал, что существует черно-белая версия фильма, представленная в нуарном жанре. Несмотря на то, что киноленту сняли в цвете, она планировалась в более классическом варианте.

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