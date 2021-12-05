Захарова указала на антисемитизм в статье Bild об «атаке» России на Украину

Москва, 5 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила немецкий журнал Bild в антисемитизме после публикации плана российского «нападения» на Украину. Мнением она поделилась в Facebook.

Захарова обратила внимание, что на немецких картах Львов фигурирует как Лемберг вместо современного Lwiw. По ее словам, устаревший австро-венгерский топоним использовался «на карте 1942 года, когда город был оккупирован». Но восточноукраинский Днепр на карте указан верно.

«Склеили, посмотрели: чего-то не хватает. Решили, что схемы нападения», — прокомментировала наблюдение представитель МИД РФ.

Другим противоречивым пунктом Захарова считает обозначенное на карте «наступление» на Киев «примерно до линии Коростень-Умань». Представитель МИД РФ напомнила, что Умань остается местом паломничества хасидов, и поинтересовалась, на что намекает Bild.

«Если к журналистскому вранью в Германии уже привыкли, то этот германский троллинг может дорого обойтись газете, учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов», — подчеркнула она.

Ранее Захарова напомнила госсекретарю США Энтони Блинкену о регулярном нарушении международного права с американской стороны после его заявлений об «агрессии» России и на Украине. В пример она привела Сирию, Ирак, Ливию и Югославию, где силы Североатлантического альянса оставляли после себя выжженную землю и трупы мирных граждан.