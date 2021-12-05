Ведущий Fox News Уоттерс: у США есть проблемы, с которыми Байден ничего не делает

Вашингтон, 5 декабря. Президент США Джо Байден не решает ряд проблем, с которыми сталкиваются американцы. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс.

Несмотря на то, что глава Белого дома ввел ограничения на въезд в страну из Южной Африки, штамм коронавируса «Омикрон» все равно попал на территорию Соединенных Штатов. Однако, по мнению сотрудника телеканала, это не является проблемой.

«Я беспокоюсь о том, как правительство слишком остро отреагирует на новый вариант. У Байдена есть новый план. Еще маски. Еще одно тестирование. Но нелегалы могут просто пересечь южную границу без проверки, без карантина. А потом Джо упаковывает их в самолеты и автобусы и отправляет в ваш район», — отметил Уоттерс.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также он раскритиковал Байдена за отсутствие залоговых реформ. Он напомнил, что Даррелл Брукс-младший намеренно врезался на своей машине в толпу американцев. Он националист и осужденный преступник за насилие, который дважды выходил под залог.

Ранее Байден в шутку назвал главного инфекциониста страны Энтони Фаучи настоящим главой государства. Американский лидер сделал неожиданное признание во время выступления, посвященному новой стратегии американского правительства по борьбе с пандемией коронавируса.