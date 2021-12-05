В Сети появился новый трейлер «Морбиуса»

Лос-Анджелес, 5 декабря. На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment представлен новый трейлер кинокомикса «Морбиус». Мировая премьера запланирована на 28 января 2022 года.

Компания Sony в последние годы усиленно работает над спин-оффами по вселенной Человека-паука. Сперва фанатам была представлена дилогия «Веном» с Томом Харди в главной роли. Однако уже скоро они смогут посмотреть фильм об ученом, который стал вампиром.

Съемки киноленты «Морбиус» начались в феврале 2019 года, а премьера изначально должна была состояться в июле 2020 года. Однако из-за коронавирусной пандемии релиз неоднократно откладывался.

Теперь же в Sony окончательно определились, что в России кинокомикс будет выпущен в кинотеатрах 20 января 2022 года. Фанатам был представлен трейлер, в который вошли новые кадры.

Напомним, в главных ролях «Морбиуса» сыграли Джаред Лето, Мэтт Смит, Джаред Харрис, Тайриз Гибсон и Майкл Китон. Режиссером киноленты выступил Даниэль Эспиноса.

Ранее актриса Зендая вспомнила о забавных случаях во время съемок «Человека-паука — 3». Она рассказала, что из-за разницы в росте у них с коллегой Томом Холландом во время работы над кинолентой возникли проблемы с приземлением.