Apple подала на ФАС в суд из-за предупреждения о покупках в приложениях

Москва, 5 декабря. Компания Apple через суд оспаривает предупреждение, вынесенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Корпорация 1 декабря подала в суд заявление о признании недействительными ненормативных правовых актов. На следующий день Apple направила ходатайство о приобщении дополнительных документов к делу.

«Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС», — сообщил журналу Forbes представитель антимонопольной службы.

В августе ФАС выдала Apple предупреждение относительно ситуации с оплатой в App Store. Ведомство заявило, что получило ряд обращений пользователей iOS-устройств, а также разработчиков мобильных приложений. Как оказалось, Apple запрещает информировать покупателей об альтернативных способах оплаты за пределами App Store.