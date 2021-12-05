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Apple подала на ФАС в суд из-за предупреждения о покупках в приложениях

Общество
Apple подала на ФАС в суд из-за предупреждения о покупках в приложениях
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Компания Apple через суд оспаривает предупреждение, вынесенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы.

Корпорация 1 декабря подала в суд заявление о признании недействительными ненормативных правовых актов. На следующий день Apple направила ходатайство о приобщении дополнительных документов к делу.

«Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС», — сообщил журналу Forbes представитель антимонопольной службы.

В августе ФАС выдала Apple предупреждение относительно ситуации с оплатой в App Store. Ведомство заявило, что получило ряд обращений пользователей iOS-устройств, а также разработчиков мобильных приложений. Как оказалось, Apple запрещает информировать покупателей об альтернативных способах оплаты за пределами App Store.

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суд apple фас
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