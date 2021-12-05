Политолог Денисов не видит смысла в посредниках в Минских соглашениях

Москва, 5 декабря. В настоящий момент в Минских соглашениях не нужно посредничество. Об этом заявил политолог Денис Денисов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов помочь Москве и Киеву в урегулировании конфликта в Донбассе. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил речь турецкого лидера.

«Нынешняя политическая элита Украины уже готова на что угодно. Пускай хоть Гондурас или другие прекрасные страны будут посредниками, лишь бы эти переговоры были. Но позиция принципиальная, и она, конечно же, понятно. В посредничестве в настоящий момент вряд ли есть какая-то целесообразность», — подчеркнул Денисов.

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Он добавил, что есть «нормандский формат», в котором присутствуют мощные страны. Однако за столько лет «четверка» практически ничего не смогла добиться. Одна из сторон конфликта просто саботирует переговорный процесс, и посредники на это никак не влияют. Поэтому и участие Турции в этом случае не имеет смысла.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Россия и Украина говорят о важности выполнения минских договоренностей. Это могло бы решить проблему Донбасса.