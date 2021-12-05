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Кедми объяснил неудачи Вашингтона в отношениях с Москвой непониманием психологии России

Политика
Кедми объяснил неудачи Вашингтона в отношениях с Москвой непониманием психологии России
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 5 декабря. Атаки США на Россию в политической и экономической сфере являются бесперспективными, потому что американцы не понимают психологии россиян, считает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Еще год назад эксперт отмечал, что в Вашингтоне «каждый делает то, что хочет», что является одним из объяснений отсутствия сколько-нибудь разумной политики на российском направлении. Вторая ошибка — абсолютное непонимание оппонента.

«Они мерят по себе, они не понимают русских и психологию России», — пояснил Кедми в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Очень показательной является деятельность заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и бывшего посла Соединенных Штатов в Грузии Джона Теффта. Их действия указывают на то, что в Вашингтоне искренне и всерьез считают, будто русские «такие же тупые, как американцы», подвел итог Кедми.

Ранее эксперт высказал свою точку зрения по поводу красных линий, очерченных российским лидером Владимиром Путиным. В обратном случае масштабное наступление ВСУ в Донбассе приведет Украину к необратимым последствиям с молчаливого согласия НАТО, считает Кедми.

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сша психология яков кедми
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