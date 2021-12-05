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Сенатор Пушков: схема «агрессии России» от Bild готовит атаку на Москву

Политика
Сенатор Пушков: схема «агрессии России» от Bild готовит атаку на Москву
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 5 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал немецкий журнал Bild за публикацию карты гипотетического «нападения» России на Украину. Мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

Немецкое издание опубликовало материал с якобы ставшими известными Bild планами России о «вторжении» на Украину. Журнал также разместил карту с направлениями «готовящегося нападения» и обозначением трех фас «наступления». Последняя, в частности, предполагает наступление на украинскую столицу с севера.

«У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: "Надо поставить русских на место!"»— написал Пушков.

По словам сенатора, такие публикации делаются в рамках подготовки атмосферы для агрессии. Похожее нагнетание обстановки происходило перед интервенциями в Ливию и Ирак, подчеркнул Пушков.

В западных СМИ в последнее время сообщали, что Москва якобы готовит на территорию Украину. В России неоднократно опровергали эти обвинения.

Ранее факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот заявил, что Россия всегда возвращала «свое» — как правило, с процентами за понесенный «моральный ущерб». Специалист напомнил, что НАТО продвигает свои интересы все ближе к границам России.

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украина пушков bild
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