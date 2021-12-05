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«Нафтогаз» посчитал издевательством решение ФРГ по сертификации «Северного потока — 2»

Политика
«Нафтогаз» посчитал издевательством решение ФРГ по сертификации «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 5 декабря. Разрешение Федерального сетевого агентства Германии создать оператору Nord Stream 2 AG немецкую «дочку» можно считать «издевательством» над правилами Евросоюза. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко изданию Euractiv.

По его словам, «Северный поток — 2» не должен быть сертифицирован ни в одном из исходов, так как газопровод якобы не соответствует правилам ЕС. Витренко также добавил, что «СП-2» должен включать в себя альтернативных поставщиков голубого топлива на всем его протяжении.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — отметил глава «Нафтогаза».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российская сторона хочет завершить сертификацию без каких-либо проблем. РФ к тому же не раз заявляла, что проект находится в интересах всех российских потребителей.

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нафтогаз северный поток - 2 сертификация
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