OneTwoTrip: россияне хотят посетить Италию и США в 2022 году

Москва, 5 декабря. Большинство опрошенных россиян хотят в новом году чаще путешествовать за границу, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

Самыми желанными странами респондентов оказались Италия, Турция и США. Такие результаты показал опрос, участие в котором приняло 3620 человек.

Что касается российских направлений, то рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Калининград и Иркутск, передает РИА Новости. Отдельным пунктом путешествия оказался Байкал. Путешествовать внутри страны планируют 15% опрошенных.

Многие россияне еще не знают, куда отправятся. Напротив, некоторые респонденты уже позаботились о путешествиях заранее. Уже приобрели билеты для отпуска в следующем году только 17%, а забронировали отель — 13%, отмечают в пресс-службе.

В качестве предпочтительного транспортного средства участники опроса выбрали самолет. На втором месте — автомобиль, а на третьем — автобус.