Тестирование прибывших из стран с «Омикроном» пассажиров заняло два часа в Шереметьево

Москва, 5 декабря. В аэропорту Шереметьево образовались заторы из-за обязательного тестирования на COVID-19 после появления нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает РИА Новости.

Прибывающим из Лондона пассажирам пришлось потратить дополнительно около двух часов, отметил корреспондент РИА Новости. В аэропорту проводится бесплатное тестирование для прибывающих «рисковых по завозу штамма "омикрон"» стран. К ним относятся Великобритания, Китай, ЮАР и соседние африканские государства.

В воскресенье в 01:19 в аэропорт Шереметьево прибыл рейс Аэрофлота SU 2583. После приземления пассажирам пришлось остаться на своих местах во время термометрии. Их также предупредили об обязательном экспресс-тесте.

Через 30-40 минут людей на автобусе привезли к терминалу, но из-за большой очереди в зале не выпускали. Когда пассажирам все же разрешили покинуть автобус, образовалась огромная очередь, отмечает агентство. Тестирование проводилось быстро, результаты тестов появлялись через две минуты. Тем не менее вся процедура от прилета и до выхода длилась почти два часа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сформулировала новые временные рекомендации, касающиеся профилактики распространения штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». В список входит усиление эпиднадзора, проведение полевых исследований и лабораторных оценок для улучшения понимания потенциального воздействия штамма «Омикрон» с точки зрения эпидемиологии, а также направление последовательностей генома в общий доступ.