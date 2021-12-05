Политолог Денисов обвинил Зеленского в слабой политике

Москва, 5 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский является неопытным политиком. Об этом рассказал политолог Денис Денисов.

Журналист издания «Украина.ру» предположил, что глава государства, находясь под давлением Запада, может принять невыгодное для своей страны решение. Эксперт развернуто ответил, почему это возможно.

«Зеленский — неопытный политик. Этот человек, во-первых, неопытный политик. Во-вторых, у него достаточно слабая подготовка в гуманитарных науках: в истории, в геополитике. Это, конечно же, в значительной степени накладывает отпечаток на его действия. Это также очень сильно влияет на то, что более умные люди могут его достаточно сильно убеждать в тех или иных шагах и необходимых действиях», — подчеркнул политолог.

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Он добавил, что это исключительно проблема Украина. Во многих случаях его логика объясняется тем, что шаги, которые он совершает, исходят извне. Это более сильные и опытные политики.

Ранее политолог Сергей Михеев высказал свое мнение про недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте. По его мнению, такой ход украинского лидера однозначно сыграл против него самого и поставил его в слабую и даже уязвимую позицию.