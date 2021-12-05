Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 09:21
09:17
Происшествия
Горный инженер назвал безалаберность одной из возможных причин аварии на «Листвяжной»
09:15
Общество
Ученые Университета Ист-Англии заявили о способности омикрон-штамма обходить иммунитет
09:07
Происшествия
Россиянке Сапеге грозит до шести лет тюрьмы в Белоруссии по статье о разжигании ненависти
08:54
Шоу-бизнес
Зрители восхитились фильмом «Дом Гуччи»
08:53
Политика
Захарова указала на антисемитизм в статье Bild об «атаке» России на Украину
08:52
Политика
Ведущий Fox News Уоттерс: у США есть проблемы, с которыми Байден ничего не делает
08:51
Шоу-бизнес
В Сети появился новый трейлер «Морбиуса»
08:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге и гололедице в Москве в воскресенье
08:49
Общество
Apple подала на ФАС в суд из-за предупреждения о покупках в приложениях
08:48
Политика
Политолог Денисов не видит смысла в посредниках в Минских соглашениях
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Денисов обвинил Зеленского в слабой политике

Политика
Политолог Денисов обвинил Зеленского в слабой политике
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский является неопытным политиком. Об этом рассказал политолог Денис Денисов.

Журналист издания «Украина.ру» предположил, что глава государства, находясь под давлением Запада, может принять невыгодное для своей страны решение. Эксперт развернуто ответил, почему это возможно.

«Зеленский — неопытный политик. Этот человек, во-первых, неопытный политик. Во-вторых, у него достаточно слабая подготовка в гуманитарных науках: в истории, в геополитике. Это, конечно же, в значительной степени накладывает отпечаток на его действия. Это также очень сильно влияет на то, что более умные люди могут его достаточно сильно убеждать в тех или иных шагах и необходимых действиях», — подчеркнул политолог.

Политолог Денисов обвинил Зеленского в слабой политике
youtube.com / Polit Navigator

Он добавил, что это исключительно проблема Украина. Во многих случаях его логика объясняется тем, что шаги, которые он совершает, исходят извне. Это более сильные и опытные политики.

Ранее политолог Сергей Михеев высказал свое мнение про недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте. По его мнению, такой ход украинского лидера однозначно сыграл против него самого и поставил его в слабую и даже уязвимую позицию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Денисов обвинил Зеленского в слабой политике
украина зеленский денисов
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать