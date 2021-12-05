Шеф Пентагона Остин: США не планируют создание азиатской версии НАТО

Вашингтон, 5 декабря. США не собираются создавать направленную против Китая азиатскую версию НАТО и не заинтересованы в конфронтации с Пекином, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Выступая на конференции в Калифорнии, глава Минобороны США отметил, что Вашингтон не стремится ни к конфликту, ни к конфронтации с Пекином. По его словам, Соединенные Штаты Америки не ищут «новой холодной войны и мира, разделенного на жесткие блоки».

«Нет, мы не стремимся к азиатской версии НАТО и не стараемся построить антикитайскую коалицию. Мы не просим страны выбирать между США и Китаем», — подчеркнул шеф Пентагона.

В то же время Остин заверил, что США продолжат укреплять союзнические отношения государствами Индо-Тихоокеанского региона, привлекать европейских партнеров к региональным делам, сотрудничать в научно-исследовательской сфере и проводить совместные учения.

Действия США направлены не на изменение статуса-кво. Речь идет только о формировании «мирного и процветающего» Индо-Тихоокеанского региона и «укрепление сдерживающего потенциала», заключил Остин.

Ранее замглавы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Китай продолжает наращивать военный потенциал. Он выразил уверенность, что гиперзвуковые ракеты позволят Китаю наносить превентивные удары.