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Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 07:40
Происшествия
Число пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» увеличилось до 106 человек
Global Look Press  /  Kemerovo Region Government

Кемерово, 5 декабря. Число пострадавших после аварии на шахте «Листвяжная» возросло до 106. За сутки были госпитализированы семь горноспасателей, сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о 51 погибшем и 99 пострадавших в результате аварии на шахте «Листвяжная». Но за минувшие сутки число пострадавших выросло на семь.

«По состоянию на 5 декабря зарегистрированы 106 пострадавших, в числе которых 60 горнорабочих и 46 горноспасателей», — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

По его словам, в течение суток с диагнозом «токсическое действие окиси углерода легкой степени» были госпитализированы семь горноспасателей, работавших над подъемом уже обнаруженных тел. В настоящее время госпитализированы восемь спасателей и двое горнорабочих.

Восемь спасателей и 14 рабочих направлены на амбулаторное лечение, выписаны 30 спасателей и 44 рабочих. Тела 36 погибших подняты на поверхность.

ЧП на «Листвяжной» в городе Белово Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В момент аварии под землей находились 285 человек.

Ранее стало известно о поднятии на поверхность тел 11 погибших в шахте «Листвяжная». Уточняется, что из-под земли достали восемь шахтеров и трех горноспасателей.

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