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Число патентов для трудовых мигрантов в России выросло вдвое за 2021 год

Общество
Число патентов для трудовых мигрантов в России выросло вдвое за 2021 год
Агентство городских новостей Москва

Москва, 5 декабря. Количество оформленных патентов для мигрантов, приезжающих в Россию для осуществления трудовой деятельности увеличилось вдвое за текущий год. Об этом следует из данных Министерства внутренних дел.

За девять месяцев 2020 года число оформленных патентов составляло 971 тысячу. Сейчас же этот показатель находится на уровне 1,8 миллиона. Об этом передает ТАСС.

Также отмечается, что увеличилось и число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет. В 2020 году их было 8,3 миллиона.

Сейчас показатель достиг 10,6 миллиона. Увеличилось и число получивших российское гражданство — 504 тысячи в 2020 году против 609 тысяч в текущем.

При этом число иностранных граждан, которым решением МВД был запрещен въезд в Россию, практически не изменилось. За девять месяцев текущего года этот показатель остался на уровне 140 тысяч человек.

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